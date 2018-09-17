Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), swap işlemlerle ilgili açıklama yaptı.



BDDK internet sitesinden yapılan açıklamada, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağının daha önce kararlaştırıldığı anımsatıldı.



Açıklamada, bu defa, yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin yüzde 75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise yüzde 50 oranında dikkate alınmasının uygun bulunduğu kaydedildi.



Kurum daha önce, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları döviz ve TL olan para swaplarından, TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi SWAP dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini duyurmuştu.

VİDEO: KREDİ KARTINA TAKSİT SINIRLAMASINDA AYRINTILAR (NELERİ KAPSIYOR?)