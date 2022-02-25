Benzin ve motorine zam

Petrol fiyatlarının 8 yılın zirvesine yükselmesinden sonra akaryakıta zam geldi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 16:47

Benzin ve motorine zam

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalar ilk şoku atlattı

Küresel piyasalar ilk şoku atlattı

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.

in litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolara çıkarak 8 yılın zirvesini görmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: MONTRÖ'YE GÖRE TÜRKİYE'NİN HAKLARI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...