Benzine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 29 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Anadolu Ajansı 24.04.2020 - 16:31

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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 4,83 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Akaryakıt fi̇yatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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