Beşiktaş hisselerinde "önleyici tedbir"

Beşiktaş (BJKAS) hisselerinde, bugünden itibaren 1 ay süreyle açığa satış yasağı, kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacak.

ntv.com.tr 14.04.2021 - 16:56

Beşiktaş hisselerinde "önleyici tedbir"

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Beşiktaş hisselerinde, 1 ay süreyle önleyici tedbir uygulanacak.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) payında 14/04/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/05/2021'dir." 

Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş'ın borsada işlem gören hissesi (BJKAS) dün yüzde 10 primle 13,510 seviyesinden kapandı. Beşiktaş hissesi aylık bazda yüzde 60'ın üzerinde prim yapmış durumda.

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