Beyaz Bayrak’ta TİSK’in Gurur Tablosu

Çalışma hayatında uzun süredir beklenen Beyaz Bayrak ilk sahiplerini buldu.



TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, ilk 20 Beyaz Bayrak’ın sahiplerine takdim edildiği törende TİSK ekosisteminin çalışma hayatındaki iyi uygulamalar konusundaki iddiasını ortaya koyarak ekledi:



“Bugün paylaşılan Beyaz Bayrak kriterleri zaten TİSK ekosisteminin olmazsa olmazları. Bunlar bizim önce kendimize, sonra çalışma arkadaşlarımıza ve elbette ülkemize verdiğimiz sözler. Biz bu yaklaşımla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Beyaz Bayrak uygulaması ile iyi örneklerin görünür olmasını ve devletimiz tarafından desteklenmesini çok kıymetli buluyoruz. Örnek şekilde faaliyet göstererek öne çıkan 20 işletmemizin yönetimini ve tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Bu vesile ile bugüne kadar ilettiğimiz tüm görüşlerimizi dinleyen, desteğini bizden esirgemeyen Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’e de şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizle ve İşçi Konfederasyonlarımızla beraberce imza attığımız Beyaz Bayrak uygulamasının ülkemiz çalışma hayatına hayırlı olmasını diliyoruz. Bunun gibi çalışma hayatında ortak akılla hayata geçebilecek, ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak her konuda, desteğe, iş birliğine her daim açığız.”