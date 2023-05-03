Beyaz Bayrak’ta TİSK’in Gurur Tablosu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Beyaz Bayrak uygulamasının, uzun süredir TİSK’in işçi ve işveren kuruluşlarıyla birlikte ortak beklentisi olduğunu ifade etti.
Akkol, yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verdi:
"Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kayıtlı işletmeleri destekleyecek, bu işletmeleri ayrıştıracak ‘Beyaz Bayrak’ uygulamasının hayata geçirilmesi uzun süredir beklentimizdi. Geçtiğimiz yıl İşçi Konfederasyonlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Ortak Paylaşım Forumu’nda bu konuda ortak beklentimizi ifade ettik. Ne mutlu ki, önerimiz, Sayın Bakanımızın liderliğinde, uzlaşı ile, işçi-işveren-kamu ortak aklı ile icraate döndü. Bugün de burada, TİSK ekosisteminden de Beyaz Bayrak almaya hak kazanan çok sayıda şirket olmasının haklı gururunu yaşıyoruz.”
Çalışma hayatında uzun süredir beklenen Beyaz Bayrak ilk sahiplerini buldu.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, ilk 20 Beyaz Bayrak’ın sahiplerine takdim edildiği törende TİSK ekosisteminin çalışma hayatındaki iyi uygulamalar konusundaki iddiasını ortaya koyarak ekledi:
“Bugün paylaşılan Beyaz Bayrak kriterleri zaten TİSK ekosisteminin olmazsa olmazları. Bunlar bizim önce kendimize, sonra çalışma arkadaşlarımıza ve elbette ülkemize verdiğimiz sözler. Biz bu yaklaşımla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Beyaz Bayrak uygulaması ile iyi örneklerin görünür olmasını ve devletimiz tarafından desteklenmesini çok kıymetli buluyoruz. Örnek şekilde faaliyet göstererek öne çıkan 20 işletmemizin yönetimini ve tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Bu vesile ile bugüne kadar ilettiğimiz tüm görüşlerimizi dinleyen, desteğini bizden esirgemeyen Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’e de şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizle ve İşçi Konfederasyonlarımızla beraberce imza attığımız Beyaz Bayrak uygulamasının ülkemiz çalışma hayatına hayırlı olmasını diliyoruz. Bunun gibi çalışma hayatında ortak akılla hayata geçebilecek, ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak her konuda, desteğe, iş birliğine her daim açığız.”