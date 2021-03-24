Bitci.com, McLaren Racing ile olan yeni ortaklığını duyurdu

Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. 3+2 yıl geçerli olacak anlaşmayla birlikte, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchain ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılmış olacak.

Son dönemde Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Glasgow Rangers ve Real Betis ile gerçekleştirdiği anlaşmalarla Türk blockchain’ini yurt dışına ihraç etmeyi başaran Bitci Teknoloji, şimdi de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de ülkemizi temsil edecek. Formula 1 tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan; 1966 yılında katıldığı ilk yarışlardan itibaren pilotlarda 12, takımlarda ise 8 şampiyonluk kazanarak Formula 1 organizasyonunun efsaneleri arasına giren İngiliz McLaren Racing, blockchain teknolojilerinin geliştirilmesi için Bitci Teknoloji’yi seçti.



TÜRK BLOCKCHAIN'İ FORMULA 1’DE BOY GÖSTERECEK



Söz konusu anlaşma kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Söz konusu token projesi, Bitci Teknoloji bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; Türkiye’nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak. Token projesine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.



LOGO ARAÇLARDA VE KASKLARDA YER ALACAK

3+2 yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında, Bitci Teknoloji şirketlerinden Bitci.com’un logosu McLaren Formula 1 Takımı araçlarında ve pilotların kasklarında yer alacak. Böylece ilk kez bir Türk şirketi bu alanda Formula 1 organizasyonunda yer almış olacak.



"TÜRK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI"



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, söz konusu anlaşmadan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Formula 1 dünyada en çok takip edilen spor organizasyonlarının başında geliyor. Bu organizasyonunun en köklü takımlarından olan, bugüne kadar yakaladığı başarılarla tüm dünyada Formula 1’in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren Racing’in, bu proje için bir Türk blockchain şirketini seçmiş olması Türk girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli” dedi.



TEKNOLOJİNİN EN YOĞUN KULLANILDIĞI SPOR ORGANİZASYONU



Blockchain’in kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini, önümüzdeki dönemde bu teknolojinin spor kulüpleri başta olmak üzere tüm kurumlar için çok daha geniş ufuklar açacağını söyleyen Çağdaş Çağlar, “Bunun yanında Formula 1 dünyada Ar-Ge’nin ve inovasyonunun şüphesiz en çok kullanıldığı spor organizasyonu.

Yeni teknolojilerin bu kadar ön planda olduğu bir organizasyonda, Bitci.com olarak biz de çok güvendiğimiz teknolojik altyapımızla var olacak; iş ortağımız McLaren Racing’in çok daha büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.



McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller ise şunları söyledi: “İmzaladığımız anlaşmayla birlikte, Bitci.com'u McLaren F1 takımımızın resmi ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bitci com ile sürdüreceğimiz uzun süreli ortaklık ve taraftar token projemiz

Formula 1'de türünün ilk örneği olacak.

Bahreyn'de başlayacak olan 2021 Formula 1 sezonunun açılışında, MCL35M'de Bitci.com ile ortaklığımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.”