Bitcoin (BTC) halving ne zaman? 2024 Bitcoin yarılanması öncesi geri sayım

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen BTC halving için tarih araştırmaları başladı. Bitcoin madenciliğinde her 200 bin blokta bir yarılanması gerçekleştiğinden, yeni yarılanma döneminde blok yükseliğinin 840 bine ulaşacağı öngörülüyor. Peki, 2024 BTC halving dönemi ne zaman başlayacak?



BİTCOİN HALVİNG NE ZAMAN?



Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının Nisan 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor.



Bitcoin yarılanması blok yüksekliğine bağlı olduğundan, kesin bir tarih vermek mümkün değil fakat her 200 bin blokta bir gerçekleştiğinden, bir sonraki Bitcoin yarılanmasının blok yüksekliğinin 840 bine ulaşacağı öngörülüyor.



BİTCOİN REKORLARA DOYMUYOR



Bitcoin fiyatı, 2021 yılındaki rekoru 69 bin doları kırarak, ilk kez 73 bin 800 doları gördü. Geçtiğimiz hafta en yüksek 73 bin 800 doları gören Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyesini güncelledi.



Bitcoin, bugün itibarıyla 68 bin dolar civarında seyrine devam ederkeni, Ethereum ise bu hafta 3 bin 625 dolar civarında alıcı buldu. Bitcoin, kayıplarının bir kısmını telafi etti Haberi Görüntüle 80 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ TAHMİNİ



Binance CEO'su Richard Teng, Bitcoin fiyatı için 80 bin dolar tahmininde bulundu. Teng, kurumsal yatırımcıların kripto borsa yatırım fonlarına para aktarmaya devame edeceğini ifade etti.



Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, kurumsal yatırımcı ilgisinin devam edeceğini belirterek Bitcoin'in yılı 80 bin dolar civarında bitireceğini tahmin etti.



Teng, tahminin kişisel görüşü olduğunu ve rallinin düz bir çizgi halinde ilerlemeyeceğini söyledi.



Bitcoin, bu yıl yüzde 56 yükselişle 73 bin 800 dolara kadar yükselmişti.