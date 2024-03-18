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Bitcoin (BTC) halving ne zaman? 2024 Bitcoin yarılanması öncesi geri sayım

Bitcoin (BTC) halving dönemi için geri sayım başladı. 2024 yılı itibarıyla yeniden yükseliş dönemine giren Bitcoin'in yarılanma tarihi merak ediliyor. Kripto para yatırımcıları, her 4 yılda bir halving dönemine giren Bitcoin için yakın takibi sürdürüyor. Peki, Bitcoin halving yani Bitcoin yarılanması ne zaman olacak?

Bitcoin (BTC) halving ne zaman? 2024 Bitcoin yarılanması öncesi geri sayım

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen BTC halving için tarih araştırmaları başladı. madenciliğinde her 200 bin blokta bir yarılanması gerçekleştiğinden, yeni yarılanma döneminde blok yükseliğinin 840 bine ulaşacağı öngörülüyor. Peki, 2024 BTC halving dönemi ne zaman başlayacak?

BİTCOİN HALVİNG NE ZAMAN?

Bir sonraki yarılanmasının Nisan 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin yarılanması blok yüksekliğine bağlı olduğundan, kesin bir tarih vermek mümkün değil fakat her 200 bin blokta bir gerçekleştiğinden, bir sonraki Bitcoin yarılanmasının blok yüksekliğinin 840 bine ulaşacağı öngörülüyor.

Bitcoin (BTC) halving ne zaman? 2024 Bitcoin yarılanması öncesi geri sayım - 1

BİTCOİN REKORLARA DOYMUYOR

Bitcoin fiyatı, 2021 yılındaki rekoru 69 bin doları kırarak, ilk kez 73 bin 800 doları gördü. Geçtiğimiz hafta en yüksek 73 bin 800 doları gören Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyesini güncelledi.

Bitcoin, bugün itibarıyla 68 bin dolar civarında seyrine devam ederkeni, Ethereum ise bu hafta 3 bin 625 dolar civarında alıcı buldu.

Bitcoin, kayıplarının bir kısmını telafi etti

Bitcoin, kayıplarının bir kısmını telafi etti

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80 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ TAHMİNİ

Binance CEO'su Richard Teng, Bitcoin fiyatı için 80 bin dolar tahmininde bulundu. Teng, kurumsal yatırımcıların kripto borsa yatırım fonlarına para aktarmaya devame edeceğini ifade etti.

Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, kurumsal yatırımcı ilgisinin devam edeceğini belirterek Bitcoin'in yılı 80 bin dolar civarında bitireceğini tahmin etti.

Teng, tahminin kişisel görüşü olduğunu ve rallinin düz bir çizgi halinde ilerlemeyeceğini söyledi.

Bitcoin, bu yıl yüzde 56 yükselişle 73 bin 800 dolara kadar yükselmişti.

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