Borç yapılandırmada ilk taksit için son gün 1 Mart (Vergi daireleri bu hafta sonu açık)

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi 1 Mart pazartesi sona eriyor. Yasal düzenlemeye yeterli zaman olmadığı için erteleme olmayacağı belirtiliyor.

Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılmasının ilk ödemesi için son 2 güne girildi. Borcu yapılandırılan vatandaşların ilk taksit veya peşin ödemesini en geç 1 Mart Pazartesi içerisinde yapması gerekiyor.

Uzmanlar erteleme talepleri gündeme gelse de, buna ilişkin yasal düzenleme yapılması için yeterli zaman bulunmadığını ifade ediyor. Yapılandırmadan faydalanmaya devam edebilmek adına borcun ilk 2 taksidinin süresi geçmeden ödenmesi gerekiyor.

ÖDEMELER VERGİ DAİRELERİNE, BANKALARA VE PTT'YE YAPILABİLİYOR



Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.



Söz konusu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ödeyecekler de yararlanabiliyor.



7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun getirdiği imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.

VERGİ DAİRELERİ BU HAFTA SONU AÇIK OLACAK



İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine genelge gönderildi. Vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak. Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.