Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,51 ve holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68'le ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,09'la turizm oldu.



Güne yükselişle başlayan ve 1.120 puan seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla en düşük 1.083,14 puana kadar geriledi ve günü de yüzde 1,47 azalışla 1.092,16 puandan kapattı.



Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

PİYASALARDA GÜN SONU ÖZETİ



BIST 100 endeksi, güne 5,62 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.114,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 1.092,16 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,71 ve teknoloji endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,53 puan ve yüzde 1,71 düşüşle 1.236,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 78'i geriledi. Tük Hava Yolları, Petkim, Sasa Polyester, Garanti Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



DÖVİZ VE ALTIN PİYASALARI



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.918,47 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,04 azalarak 458 bin 500 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3623 lira, satışta 7,3918 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3320 lira, satışta 7,3614 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1823, sterlin/dolar paritesi 1,3120, dolar/yen paritesi de 106,55 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 artışla 46,24 dolardan işlem görüyor.







