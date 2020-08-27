Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,75 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile inşaat oldu.



Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 1.111,60 puanı görmesinin ardından, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.108,93 puandan tamamladı.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası stratejisinde değişikliğe gittiğini duyurmasının ardından küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.



Fed, yeni para politikası stratejisinde ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini ve istihdamı enflasyonun önüne koyacağını duyururken, Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, maksimum istihdamın geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacağını söyledi.



Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve uluslararası rezervler, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, Jackson Hole toplantısından gelecek haberler ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu vurguladı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu belirtti.



PİYASALARDA GÜN SONU ÖZETİ



BIST 100 endeksi, güne 8,53 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 1.107,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.102,01, en yüksek 1.111,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.108,93 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 1,44, hizmetler endeksi yüzde 0,60 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,05 puan ve yüzde 0,73 yükselişle 1.255,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Garanti Bankası, Güneş Sigorta, Petkim, Şişecam ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



DÖVİZ VE ALTIN PİYASALARI



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.917,40 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,04 artışla 457 bin 700 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3122 lira, satışta 7,3416 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3408 lira, satışta 7,3702 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3190, dolar/yen paritesi de 106,52 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,30 azalışla 45,14 dolardan işlem görüyor.