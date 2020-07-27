Borsa İstanbul'da 23 yıl aradan sonra endekslerden iki sıfır atıldı

BİST 100 Endeksi başta olmak üzere 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılmasını içeren güncelleme bugün borsa açılışıyla beraber devreye alındı.

Yeni sistemin hazırlıkları yaklaşık bir hafta önce tamamlandı.

Yeni uygulama ile endeks değerleri 100'e bölünerek yeniden hesaplanacak. İki sıfır atılması işlemi sonrası endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilecek.

1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adıyla faaliyete başlayan borsada, ilk olarak 1997'de iki sıfır atılmıştı.

