Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul açılış tarihi

Yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsanın işlem tarihlerini merak ediyor. Borsa İstanbul, 8-9 Nisan Pazartesi ve Salı günü belirli saatlere kadar işlem almıştı. Ramazan Bayramı tatilinin ardından, kamuda mesai 15 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacak.



2024 BORSA TATİL TAKVİMİ



1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı



9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar



10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı



23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı



1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı



19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı



15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı



16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı



15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı



30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı



28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

