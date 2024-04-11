Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul açılış tarihi

Ramazan Bayramı tatili sürerken Borsa işlem tarihine yönelik araştırmalar da sürüyor. Piyasaların tatil olması nedeniyle Borsa işlemlerini erteleyen vatandaşlar, açılış tarihini merak ediyor. Peki, Borsa ne zaman açılacak?

Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul açılış tarihi

Yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsanın işlem tarihlerini merak ediyor. İstanbul, 8-9 Nisan Pazartesi ve Salı günü belirli saatlere kadar işlem almıştı. Ramazan Bayramı tatilinin ardından, kamuda mesai 15 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacak.

2024 BORSA TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...