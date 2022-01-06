BOTAŞ, Gazprom ile yeni sözleşme imzaladı

Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'tan yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık'ta Gazprom Export ile BOTAŞ arasında doğalgaz sevkiyatına yönelik çeşitli anlaşmalar imzalandığı belirtildi.



Anlaşmalar arasında 1 Ocak 2022 itibarıyla doğalgaz sevkiyatına yönelik yeni bir anlaşmanın da bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "BOTAŞ ile doğalgaz tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme, TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden dört yıl boyunca yıllık 5,75 milyar metreküpe kadar gaz arzını kapsamaktadır" ifadeleri kullanıldı.



Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını yaklaşık yüzde 140'a yakın artırdıklarını ve 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 25 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapmayı planladıklarını bildirmişti.



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