Son dakika haberi! BOTAŞ'tan yapılan açıklama
"BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:
Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.
Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.
Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir."
BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması
Ekonomi
SON DAKİKA HABERİ: BOTAŞ, konutlarda kulanılan doğalgaz fiyatında %14.97 oranında artış yaptı. sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında ise %13.73 artış yapıldı
Son dakika haberi! BOTAŞ'tan yapılan açıklama