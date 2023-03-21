Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (21 Mart 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,03 dolardan işlem görüyor.



Dün 73,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 1,03 düşüşle 73,03 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,12 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve bankacılık krizinin seyrine ilişkin endişeler etkili oldu.



Fed iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı bugün başlıyor.



Ülkede enflasyonun güçlü seyrini korumasına karşın yavaşlama eğilimi gösterdiğine dikkati çeken uzmanlar, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti.



ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle artan endişeler alınan önlemlerle hafiflese de sürece ilişkin piyasa belirsizlikleri talep endişelerine yol açarak fiyatları baskılamaya devam ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 73,24 ile 73,53 dolar aralığının direnç, 72,95 ile 72,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.