Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Kasım 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,54 dolardan işlem görüyor.



Dün 81,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 81,54 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,56 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatlarındaki yön arayışı devam ediyor.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantı önce 30 Kasım'a ertelendi, daha sonra fiziki değil, çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.



Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğü; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.



Hamas ve İsrail arasındaki uzlaşmayla Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduran, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayan insani ara başladı. Bunun uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.



Brent petrolde teknik olarak 81,66 ile 82,15 dolar aralığının direnç, 81,17 ile 80,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.