Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Haziran 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Haziran 2024 petrol fiyatları)
OPEC, küresel petrol talebindeki beklentisini açıkladı

OPEC, küresel petrol talebindeki beklentisini açıkladı

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Brent petrol kaç

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 79,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,66 dolardan alıcı buldu.

fiyatlarındaki kısmi artışta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) grubunun güçlü talep öngörüsü ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, dün St. Petersburg Uluslararası Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda küresel petrol talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gays, grubun bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediğini belirterek, “2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2,3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu öngörüler, artan talebin OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintileri doğrultusunda azalan arzla karşılanamayacağı endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Grup, 2 Haziran’da yapılan toplantısında, "istikrarlı bir petrol piyasası elde etmek" amacıyla yıl sonunda süresi dolması planlanan günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintilerini Eylül 2024’e kadar uzatacağını duyurmuştu.

Öte yandan, Orta Doğu'da süren çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi de fiyatları yükseltmeye devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), perşembe yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin Kızıldeniz üzerinden fırlatılan sekiz Husi insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha ettiğini söyledi.

Petrol ve akaryakıt sevkiyatı için dünyanın en sık kullanılan deniz yollarından biri olan Kızıldeniz’de devam eden karışıklıklar, arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 80,50 ile 81,14 dolar aralığının direnç, 78,80 ile 77,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da ’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Haziran 2024 petrol fiyatları) - 1 Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL  KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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