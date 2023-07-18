Btcturk 10. yılında self servis finansal hizmetler deneyimini yeni sektörlere taşıyor

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise dördüncü Bitcoin alım satım platformu olan BtcTurk, 1 Temmuz 2013 yılında başladığı yolculuğundaki 10’uncu yılını, yeni hizmetler ve yeni bir yapıyla karşılıyor.

BtcTurk, “Hep Dahası Var” sloganıyla kullanıcılarına ve kurumsal şirketlere uçtan uca self servis finansal hizmetler sunmayı hedefleyen bir markalar topluluğuna dönüşerek, Türkiye’nin finans ekosistemini değiştirecek atılımlara imza atıyor.



BTCTURK PRO, BTCTURK KRİPTO’YA DÖNÜŞÜYOR

BtcTurk çatısı altında profesyonel ve deneyimli kullanıcılara yönelik 80’i aşkın kriptopara birimine erişim sağlayan BtcTurk Pro uygulaması isim değiştirip BtcTurk Kripto’ya dönüşüyor ve yoluna çeşitlenen ürün özellikleri ile güçlenerek devam ediyor.



BTCTURK HİSSE UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

BtcTurk kullanıcıları, “BtcTurk Hisse” uygulamasıyla Borsa İstanbul’da işlem yapabilecek, hisse senedi alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece Türkiye’de ilk kez kriptopara dünyasına ve geleneksel sermaye piyasası araçlarına yönelik bütün finansal hizmetlere, başka aracı kurumlarda olmayan yeniliklerle BtcTurk çatısı altında ulaşılabilecek.



BtcTurk Hisse’de, borsada olağan uygulama olan ve işlem gerçekleştikten sonra iki gün parayı bekleten sistem yok. Kullanıcıların bakiyeleri, takas sonrasında ‘anında kullan özelliği’ ile hemen hesaplara yatırılıyor. Ayrıca hafta sonunda borsa kapalıyken hisse senedi takasına imkân tanınıyor, bakiyelerle kriptopara alışverişine olanak sunuluyor. BtcTurk Hisse, Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde faaliyet gösterecek.



HEM KULLANICILARA, HEM DE KURUMLARA HİZMET VERMEYİ HEDEFLİYOR

14 yıllık Bitcoin tarihinin 10 yılında aktif şekilde var olan BtcTurk, yönetim kadrosu ve ekiplerinin 30 yılı aşkın deneyimiyle ana markası altında BtcTurk Kripto, BtcTurk Hisse, BtcTurk Teknoloji, BtcTurk Destek şirketleri ve BtcTurk Girişim, BtcTurk Cüzdan oluşumlarıyla finans ekosistemindeki yerini büyütüyor.



YENİLİKLER BASIN TOPLANTISIYLA DUYURULDU

İstanbul Swissotel’de düzenlenen ve yeni atılımların açıklandığı basın toplantısına; BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, BtcTurk Teknoloji CEO’su Ozan Yurtseven, Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. CEO’su Mahir Kubilay Dağlı, BtcTurk Kripto CEO’su Onur Güven ve BtcTurk Destek CEO’su Murat Tacer katıldı.



“BtcTurk’ün 10 yıllık tarihi, aynı zamanda Bitcoin ve kriptopara sektörünün de gelişim hikayesidir” diyen BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, “BtcTurk, Bitcoin’in henüz 4 yaşında olduğu dönemde finansal güven arayışının tüm dünyada yoğunlaştığı ve kriptoparanın bu arayışa modern, teknolojik ve yeni bir alternatif olarak öne çıktığı bir iklimde filizlendi. Daha en baştan, dünyada yükselişe geçen ama az bilinen bir kategoride, insanların en kıymetli varlıklarından biri olan finansal birikimlerini güven içinde değerlendirip çekebilecekleri; net, açık, şeffaf ve en kolay şekilde alım satım yapabilecekleri bir platform oluşturmak istedik. Geldiğimiz aşamada başarılı ve dünyaya örnek olabilecek bir marka oluşturduğumuzu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. BtcTurk, 10. yılında güven ve istikrarla heyecan verici bir geleceğe doğru ilerlemeye devam ediyor” dedi.



ÖZGÜR GÜNERİ: “HEP DAHASI VAR”

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ise şunları söyledi:

“Türkiye’de yerli bir şirket olarak yeni bir finansal evrenin kapılarını açıp, Bitcoin ve kriptopara kategorisini kurma gururunu yaşayan BtcTurk, 10 yıl içinde itibar ve güvenle bezenen bir yolculuk yaparak bugün 5 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. BtcTurk, bugün nitelikli insan kaynağı, teknoloji üretimi, girişimciliği ve iş yapış anlayışıyla ülkemizin örnek kuruluşlarından biri pozisyonunda. 10. yılımızda artık “Hep Dahası Var” diyerek gelecek 10 yılda yapacaklarımıza dair bir ipucu da vermeye çalıştık. Türkiye’nin finansal evreninde hem kullanıcılar, hem de kurumlara farklı ürün ve hizmetlerle yeni ufuklar açan atılımların ilk adresi olarak yeni nesil self servis finansal hizmetler grubu olma vizyonuyla büyümemizi sürdüreceğiz.”



BtcTurk Hisse, BtcTurk’e bağlı Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde hizmet verecek. Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. CEO’su Mahir Kubilay Dağlı, BtcTurk Hisse ile temel amaçlarının, tıpkı BtcTurk’ün DNA’sında yer alan; kolay, hızlı, güvenilir ve 7/24 işlem yapabilme özelliklerini geleneksel yatırım dünyasına taşımak olduğunu söyledi. Dağlı, “BtcTurk’un 10 yıllık kullanıcı deneyimiyle kriptopara dünyasında işlem yapan pek çok yatırımcı için geleneksel piyasaların önünü açacağımızı düşünüyoruz” dedi.



“SINIRLARI ZORLAYAN TEKNOLOJİLER GELİŞTİRDİK”

BtcTurk Teknoloji CEO’su Ozan Yurtseven, “Kalite ihtiyaçlarımız ve katlanarak artan talepler sebebiyle daha önce bu sektörde denenmemiş sınırları zorlayan teknolojileri kendi bünyemizde geliştirdik. Türkiye’de henüz hiçbir firmanın ihtiyacı yokken biz bulut servis sağlayıcılarla entegre olduk. Birlikte özel çözümler geliştirdik. Bu gibi sınavlar, bize getirdiği zorlukların yanında güvenlik ve hızdan, regülasyonlara kadar pek çok alanda, hiçbir sektörde elde edilemeyecek tecrübeler kazandırdı. Bu sektörde kazandığımız tecrübeler, zaman içerisinde gelişen ekibimizle daha da büyüdü. Ekibimiz büyüdükçe bizim de sektöre ve teknolojiye katkılarımız büyüdü. Kazandığımız tecrübeleri ilerleyen dönemde sadece BtcTurk bünyesinde değil finans ve teknoloji alanında sunacağımız yeniliklerle diğer sektörlere ve firmalara da aktarıyor olacağız” ifadesini kullandı.



“KRİPTOPARA DÜNYASINI DAHA GENİŞ TABANA YAYMAK İSTİYORUZ”

BtcTurk Kripto CEO’su Onur Güven, “BtcTurk Pro’nun BtcTurk Kripto olarak yeni marka adıyla profesyonel kullanıcılara gelişmiş özellikler sunarken ek olarak, sektöre yeni kullanıcıların da basit işlem yapılabilmesini sağlayan özelliklerle bu platformu geliştiriyor olacağız. Bu sayede BtcTurk Kripto daha kapsayıcı, daha kolay ve daha gelişmiş bir platform olarak tüm kullanıcılara hitap ediyor olacak. Yeniliklerimizle kripto para dünyasını daha geniş bir tabana yaymak ve finansal dünyada ana akım bir pozisyona evrilmesine katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.



BtcTurk Destek CEO’su Murat Tacer ise şunları söyledi:

“Bitcoin ve kripto para dünyasının hızlı ve güven arayışıyla beslediğimiz deneyimi ve çözüm üretme becerisini tüm BtcTurk markaları için kullanacağız. BtcTurk Destek olarak tüm BtcTurk kullanıcılarına çözüm üretmek için 7/24 çalışan 400 kişilik bir ekibimiz var. Bu yapı içerisinde İstanbul’un yanı sıra Uşak ve Van’da 150 kişi destek merkezimiz için hizmet veriyor.”