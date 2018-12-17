Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe rakamlarını açıkladı.



2017 kasım ayında 8,5 milyar TL fazla veren bütçe, bu yıl aynı dönemde 7,6 milyar TL fazla verdi.



Kasım ayında faiz dışı fazla 14,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

11 AYDA 54,5 MİLYAR LİRALIK AÇIK



Ocak-kasım döneminde ise bütçe 54,5 milyar TL açık verdi. Geçen yıl aynı dönemde açık 26,5 milyar TL düzeyindeydi.



Geçen yılın kasım ayında 65 milyar 155 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 25,6 artarak 81 milyar 858 milyon lirayı buldu. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 16,4 artışla 67 milyar 930 milyon lira oldu.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 120,5 artarak 10 milyar 807 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 2 milyar 760 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 361 milyon lira olarak kaydedildi.



Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelere bakıldığında, kasımda geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 95,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 47,3, gelir vergisi yüzde 18,3, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2,2 ve damga vergisi yüzde 1,8 oranında artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 27,8, özel tüketim vergisi yüzde 22,7 ve harçlar yüzde 6,9 oranında azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 4,8 oranında arttı.