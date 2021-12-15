Bütçe kasımda fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52,9 artarak 167 milyar 756 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 40,9 artışla 135 milyar 757 milyon liraya ulaştı.



Ocak-kasım döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,5 yükselerek 1 trilyon 272 milyar 328 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 24 artarak 1 trilyon 318 milyar 829 milyon liraya çıktı.



Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 31 milyar 999 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 46 milyar 500 milyon lira açık verdi.



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