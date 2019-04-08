İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), THY'nin İstanbul Havalimanı'na taşınması operasyonunu kapsayan günlerde 332 bin yolcuya hizmet verdi.



THY'nin "Büyük Göç"ünde, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşların birçoğu Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydırıldı.



Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Taşınma sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5-6-7 Nisan'da 332 bin yolcuya hizmet verdik. Toplam bin 973 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi'' dedi.

2 DAKİKADA BİR UÇAK



Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 gün boyunca 2 dakikada bir uçak iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de de bu tarihlerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.



OCAK-ŞUBAT ORTALAMASI 89 BİN YOLCU

Sabiha Gökçen bu yılın ocak-şubat ayında toplam 5.246.289 bin yolcuya hizmet vermişti. Yani havalimanının günlük ortalaması yaklaşık 89 bin yolcu oldu.