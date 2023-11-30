Büyükşehirlerde ulaşım krizi büyüyor, korsan taşımacılık risk barındırıyor

“Servis imkanı olmayan çalışanlar, işe yetişemeyebiliyor”



Personellerine servis seçeneği sunmayan şirketlerin işine mesai başlangıç saatinde gelemeyen çalışanlarına anlayış göstermek zorunda kaldığını aktaran Özyüce Turizm yetkilisi Muhammet Yuca, “Servis imkanı, işe giriş mülakatlarında da değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Çünkü, sabah serviste koltuğu hazır olan personeller, işyerine gidene kadar dinleniyor, uyuyor, bilgisayarlarını açıp çalışmaya başlayabiliyor. Biz de çeyrek asıra yaklaşan tecrübemizle Ankakra, İzmir, Samsun, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Batman ve Aydın’daki şubelerimizde hem personeller hem öğrenciler için servis hizmeti veriyoruz. Yeni nesil servis taşımacılığında yolcularımızı zamanında ve güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmayı önceliğimiz kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Korsan taşımacılık, büyük risk barındırıyor”



Özyüce Turizm yetkilisi Muhammet Yuca sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Öğrenci ve personel taşımacılığında, farklı şehirlerde verdiğimiz servis hizmetlerinde tüm yolcularımızın canını emanet aldığımızın bilinciyle hem şoförlerimizin eğitimlerini hem de araç bakımlarımızı zamanında gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz. Çünkü, işverenlerin ve okul sunduğu servislerin pahalı gelmesi sebebiyle toplu taşıma sorunlarına kendilerince çözüm bulmak isteyenler, korsan taşımacılara yöneliyor. Ancak, güvenlik önlemlerinin alınmadığı, hatta yasal olmadığı için yoldaki herhangi bir çevirmede aracı bağlanacak ve ciddi cezalar kesilecek olan korsan taşımacılarla yalnızca günü kurtarıyorlar. Korsan taşımacılıktaki riskler, hem öğrenciler hem de çalışanlar için tehlike unsuru. Bu yüzden bizim gibi servis hizmeti veren şirketleri tercih etmek, birçok açıdan daha güvenli.”