Çağrı merkezine yapay zeka dokunuşu

İş dünyasının cumhuriyetin 100. yılında en çok konuştuğu konuların başında gelen yapay zekanın potansiyeli, 2024 gündemlerinde de yerini almaya başladı.

Yılın son çeyreğine girilmesiyle 2024'e ilişkin beklenti ve tahminler yayımlanırken, yapay zeka başlığı da CEO'ların gündeminde üst sıralarda yer buldu. Accenture tarafından yayımlanan son araştırmalardan biri, önümüzdeki yıl dört üst düzey yöneticiden üçünün (%75), veri ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımlarını artıracağını gösterdi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan SSFinans Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, “Teknolojinin etkin kullanımı üst düzey yöneticilerin gündeminde ilk sıralara yerleşiyor. Yapay zekanın potansiyel faydaları son kullanıcıya hitap eden uygulamalarla açığa çıktıkça ve kurumsal hizmet sağlayıcıların yapay zeka odaklı çözümleri yaygınlaştıkça, yapay zeka ve veri odaklı teknoloji yatırımları da artıyor" dedi.



4 üst düzey yöneticiden biri her gün yapay zeka kullanıyor



Accenture raporu strateji, inovasyon, teknoloji, BT, tedarik zinciri, pazarlama, finans gibi farklı iş birimlerine liderlik eden üst düzey yöneticilerin yapay zeka araçlarıyla kurdukları etkileşime ilişkin de ipuçları sundu. 10 üst düzey yöneticiden 9’unun profesyonel faaliyetlerinde üretken yapay zeka araçlarını haftada en az bir kez kullandığını gösteren araştırmada, bu oranın 4 yöneticiden birinde günlük kullanıma dönüştüğüne de dikkat çekildi.



2023 ve 2024 arasında teknoloji yatırımlarına yönelik eğilimin %4'lük bir artış kaydettiğini, 2023 başındaki %90'lık yatırımın 2024 itibarıyla %94'e çıkacağının görüldüğünü hatırlatan Sabahattin Seven, “Kurumsal şirketlerde dijital dönüşümde üst düzey yöneticilerin katılımının rolü oldukça önemli. Yapay zekanın kazandırdığı verimlilik ve çevikliği birinci elden deneyimleyen üst düzey yöneticiler, bu konuyu teşvik etmek ve işletme çapında yapay zeka dönüşümü başlatmak konusunda da fazlasıyla istekli” ifadelerini kullandı.



Çağrı merkezleri yapay zekayla 80 milyar dolar tasarruf edebilir



Tüm ürün ve hizmetlerin dijitalleşmesiyle kullanıcı deneyimini artıran işletmelerin sundukları hizmet kalitesinde ve müşteri ilişkileri yönetiminde mükemmelliğe ulaşmak için çağrı merkezi ve tele satış hizmetlerine yatırım yaptıklarını ve burada da dış kaynak kullanmayı tercih ettiklerini vurgulayan Sabahattin Seven, “Bu yoğun talep, çağrı merkezi sektörünü önümüzeki dönemde potansiyeli yüksek sektörlerden biri haline getiriyor. Yapay zekanın sektörel yansımaları ve gerçek dünya senaryoları da umut vaat ediyor. Örneğin Gartner, çağrı merkezlerinin yapay zeka adaptasyonuyla 2026'ya kadar işgücü maliyetlerini 80 milyar dolar kısabileceğini öngörüyor. Burada yapay zekanın insanın yerini alması hususuna değil, insanları daha verimli ve katma değerli işlere yönlendirme konusundaki kolaylaştırıcılığına dikkat çekildiğini de hatırlatmak gerekiyor” diye konuştu.