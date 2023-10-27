Çağrı merkezine yapay zeka dokunuşu

“Her sektör ve yatırımcı danışmanlığa ihtiyaç duyuyor”



Hakkında çok konuşulsa da yapay zekanın etkin kullanımının pek çok sektör için profesyonel danışmanlık hizmetleriyle mümkün olduğunu belirten SSFinans Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“2008'den bu yana üst seviye danışmanlık hizmetleri sunan, finans, gayrimenkul ve turizm sektörlerindeki 15 yıllık uzmanlığıyla faaliyet gösteren SSFinans, işletmelerin son teknolojilerden her dikeyde en yüksek verimi alması için, Türkiye ve başta Almanya olmak üzere Avrupa’da hizmet veriyor. Turizm, finans ve inşaat sektörlerinde yatırım planlayan müşterilerini en uygun fırsatlarla buluşturmak için son teknolojiyi kullanırken, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri daha ileri taşımak için de danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu değerli yılda attığımız her adımda, yaptığımız her yatırımda ülkemize hizmet etmek, inovasyonu katma değere dönüştürmek, yüksek hacimli yatırımlarla ekonomimize can suyu olmak amaçlarıyla hareket ediyoruz.”