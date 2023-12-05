Çatı ve arazide lisanssız güneş enerjisi çözümleri

Sürdürülebilir ve maliyetsiz enerji kaynağı olan Güneş ile enerji ihtiyacını karşılayan işletmeler, rekabette avantaj kazandığı gibi artan çevre bilincinin etkisiyle de tercih edilmektedirler.



Kurulum yapabileceğiniz Lisanssız GES kapasitesinin belirlenmesinde önemli noktalardan birisi de elektrik tüketim miktarınız kadar daha üretim yapabilmenizdir. Bu şekilde tüketiminizi karşılayarak fazla üretiminizi 10 yıl boyunca elektrik dağıtım şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz.



Tüketim yaptığınız noktada elektrik üretimi yapabileceğiniz gibi, farklı lokasyonlardaki elektrik tüketim aboneliklerinizin bulunması veya planlanan güçteki GES kurulumu için çatınızda yeterli alanın bulunmaması durumlarında tüketim birleştirmek suretiyle farklı lokasyonlarda da GES kurulumu yapabilirsiniz.

GES yatırım maliyetlerinin son dönemde azalmasıyla birlikte devlet teşviklerinin kullanılması durumunda GES yatırımları işletmeler için oldukça cazip hale gelmektedir. Belirli bir güç üzerindeki projelerin yararlanabildiği bu teşvikler bölgesel farklılık göstermekle birlikte genel olarak aşağıda yer almaktadır.



- KDV muafiyeti - %20



- Gelir/kurumlar vergisi muafiyeti (Yatırım bedelinin %21 - %45’i kadar)



- İşveren SGK primi desteği (6-10 yıl süre ile %25-%35 arasında)



- Damga vergisi muafiyeti İklimsa sizlere yetkin mühendis kadrosuyla uçtan uca anahtar teslim GES çözümleri sunmanın yanında, yapmış olduğu banka iş birliktelikleriyle de finansal çözümler sunmaktadır. Ayrıca İklimsa, GES işletme süreniz boyunca sizlere bakım ve onarım faaliyetleriyle de destek olmaktadır.



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