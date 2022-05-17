Çaykur çaya yüzde 43,7 zam yaptı

2022 yılı yaş çay taban alım fiyatının artmasının ardından Çaykur, kuru çaya zam yapıldığını duyurdu.

Haberler - NTV Haber 17.05.2022 - 09:45

Çaykur çaya yüzde 43,7 zam yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yaş çay alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yaş çay alım fiyatını açıkladı

2022 ürünü yaş çay alım fiyatına yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek primi açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı.

Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta Rize-Artvin Havalimanı açılışında 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek primi açıklamıştı.

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