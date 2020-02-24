ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı

ÇAYKUR'un 830 mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtildi. İşte ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları ve detayları...

Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 10:13

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ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere alacağı toplam 830 kişilik engelli ve eski hükümlü ile tahmil-tahliye işçisi başvuruları için gelen vatandaşlar, İŞKUR Rize İl Müdürlüğü önünde toplandı.

İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR binası önünde yoğunluk oluştururdu. 

Başvuru için gelenler, saat 08.00'den itibaren görevliler tarafından gruplar halinde içeri alınmaya başlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az ilkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu ilin il ve ilçelerinde ikamet etme.

Yetkililer, vatandaşların acele edilmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, aynı zamanda İŞKUR'un http://www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de kayıt yapılacağını ve başvuruların cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.

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