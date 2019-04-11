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Evlenecek gençlere devlet desteği verilmesini sağlayan çeyiz hesabında ilk ödemeler, mayıs ayında yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara başvuruların 17 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, ilk ödemelerin ise mayıs ayı içinde yapılacağını belirtti.
15 bankada 22 bin 344 kişinin çeyiz hesabı açtığını belirten Bakan Selçuk, 27 yaşını doldurmamış kişilerin ilk evliliklerini yapmaları halinde çeyiz hesabı açtırarak devlet desteği alabileceklerini hatırlattı.
Çeyiz hesabı uygulamasında aylık ödemeler 155 lira ile bin 552 lira arasında değişiyor. Sistemde 3 yıl kalanlara yüzde 20 devlet desteği ve en fazla 6 bin 500 lira katkı sağlanıyor. Sistemde 4 yıl kalana devlet desteği 7 bin 500 lira, 5 yıl kalana ise 9 bin lira devlet desteği veriliyor.
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