Çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? 28 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
28 Aralık 2023 sabahında ons altın 2087 dolar seviyesinde yer alırken, tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1971 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3354 lira
Yarım altın 6708 lira
Tam altın 13112 lira
Cumhuriyet altını 13374 lira
Reşat altını 13406 lira
Gremse altın 32881 lira
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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