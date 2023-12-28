Çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? 28 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatları...

Çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? 28 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları
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Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

28 Aralık 2023 sabahında 2087 dolar seviyesinde yer alırken, tarihi zirvesini yenileyen 1971 liraya el değiştiriyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3354 lira

Yarım altın 6708 lira

Tam altın 13112 lira

Cumhuriyet altını 13374 lira

Reşat altını 13406 lira

Gremse altın 32881 lira

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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