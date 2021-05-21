Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? (21 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları)

Altın piyasasında haftanın son gününde de geçtiğimiz günlerde yaşanan yukarı yönlü değişimin etkileri sürüyor.

Son dönemde yaşanan artışla birlikte 500 lira barajını aşan gram altın haftanın son gününde 505 lira seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın bugün 828 liradan alıcı buluyor.



Son dönemdeki artışla beraber 3 bin liranın üzerindeki konumunu iyice güçlendiren Cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 296 liradan satışa sunuluyor.

Ons altın dün 1.890 dolara kadar yükselse de Fed tutanaklarının ardından kazançlarını geri vererek 1.869,5 dolardan günü kapattı. Bugün ise tekrar yükselerek 1.876,26 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dün risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.



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