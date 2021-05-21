Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

Haftanın son işlem günde döviz kurları sakin bir başlangıç yaptı.

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Hafta başında 8,30'a kadar çekildikten sonra yukarı yönlü eğililm sürse de 8,40'ın altında kalmayı başaran dolar/TL, haftanın son işlem gününde 8,37-8,38'lerden başlıyor. Euro/TL ise 10,25 seviyesinde yatay seyrediyor.

Küresel piyasalarda dün risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yoğunlaşan veri gündemi izlenecek.



Haftanın son işlem gününde yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, Konut Fiyat Endeksi, açılan kapanan şirket istatistikleri gibi yoğun bir veri gündemi izlenirken, yurt dışında öncü PMI verileri takip ediliyor.

