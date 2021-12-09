Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Aralık 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların yeni corona virüs varyantından kaynaklanan risklere odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL'yi gördükten sonra perşembe günü 783 TL civarında bulunuyor. Çeyrek altın ise 1,286 liradan satılıyor.

Hafta başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, çarşamba günü 1.792 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gerileyerek yeniden 1.780 dolar civarına indi. ABD enflasyon verisi öncesinde yatay bir seyir izleyen değerli metal, perşembe günü 1.785 dolar civarında bulunuyor.