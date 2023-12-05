Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 5 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
5 Aralık 2023 sabahında ons altın fiyatı 2036 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1895 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde:
Çeyrek altın 3203 lira
Yarım altın 6408 lira
Tam altın 12755 lira
Cumhuriyet altını 12763 lira
Reşat altını 12795 lira
Gremse altın 31987 liradan el değiştiriyor.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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