Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 23 Ağustos 2021 güncel altın  fiyatları

Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 799 lira, Cumhuriyet altını 3.265 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

23.08.2021 - 11:18

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 23 Ağustos 2021 güncel altın  fiyatları

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Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 486,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 486,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 486,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 799 lira, Cumhuriyet altını da 3.265 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.786 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar endeksindeki gevşemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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