Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4920 liradan, euro 9,9620 liradan haftaya başladı.



Serbest piyasada 8,4900 liradan alınan dolar, 8,4920 liradan satılıyor. 9,9600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9620 lira olarak belirlendi.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5000 lira, euronun satış fiyatı ise 9,9240 lira olmuştu.



Bu hafta, ABD'de perşembe günü başlayacak ve artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra yoğun veri gündemi de takip edilecek.



Ekonomi takviminde, bugün dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı Almanya'da, perşembe de ABD'de büyüme verileri öne çıkıyor.



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Analistler, Jackson Hole toplantıları kapsamında cuma günü konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın, varlık alımlarının azaltılması konusunda yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.