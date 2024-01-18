Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sıkılaştırma yanlısı

açıklamaları ve açıklanan güçlü verilerin bu yıl ABD'de erken ve büyük faiz indirimi beklentilerini düşürmesiyle beş haftanın dip seviyesine yakın seyretti.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 11 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altının gram fiyatı 1950 lira, çeyrek altın 3 bin 209 liradan satılıyor.



Dünya genelinde önemli merkez bankalarının güvercin adımlarına, piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanmaya devam ederken, dün açıklanan Fed'in "Bej Kitap" raporunda da ülkede ekonomik aktivitenin kasımdan bu yana "çok az" değişiklik gösterdiğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.



Yılın ilk günlerinden bu yana Fed'in martta faiz indirim döngüsünü başlatacağına dair tahminler, ülke de açıklanan verilerin ABD ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin söz konusu faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmelerinin de etkisiyle zayıflamaya devam ediyor.



Para piyasalarında, bankanın martta faiz indireceğine ilişkin öngörüler yılın başında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ardından yüzde 60'a kadar geriledi.



ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 ve aynı dönemde sanayi üretimi yüzde 0,1 artışla beklentileri aşarken, Bej Kitap raporunda da artan tüketici harcamalarının son haftalarda ekonomiyi desteklemeye yardımcı olduğu aktarıldı.



Analistler, yılbaşından bu yana ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olduğunu anımsatarak, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI