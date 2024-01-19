Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, Fed yetkililerinin ekonominin dirençli olduğu işaretlerinin ardından erken faiz indirimi beklentilerine aksi yönde açıklama yapmalarıyla güçlenen dolar ve yükselen Hazine tahvil getirileri nedeniyle altı haftanın en büyük haftalık kaybını vermeye hazırlanıyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 22 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Dünya genelinde yılbaşına doğru mart ayında başlamak üzere güçlenen "güvercin" fiyatlamalar günden güne güç kaybetmeye devam ediyor.
Dün açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine doğru indiğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini ve üçüncü çeyreğe kadar faiz oranlarının düşürülmesini beklemediğini yineledi.
Bostic, enflasyonun beklediğinden daha hızlı yavaşladığına dair ikna edici kanıtlar olursa temmuzdan önce faiz indirimlerine başlamaya açık olduğunu belirtti.
ABD'de dün açıklanan makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Ocak ile biten haftada 187 bine gerileyerek Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD'de iş gücü piyasasının yüksek faiz oranlarına rağmen dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini bildirdi.
Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 55 seviyesine inerken, faiz indirimi yönündeki fiyatlamalar geçen hafta sonundan bu yana yaklaşık 20 baz puan geriledi.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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