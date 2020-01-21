Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 477,47 lira, satış fiyatı 489,42 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 298,37 lira, satış fiyatı 298,48 lira seviyesinde yer alıyor.
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