Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Aralık 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Dolar ve tahvil getirileri Fed'in gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin kuvvetlenmesiyle gerilerken, bundan destek bulan altın fiyatları ise yaklaşık üç haftanın zirvesinde.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 47 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı 1922 lira, çeyrek altın 3 bin 146 liradan satılıyor.
ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerini desteklerken, New York borsasında da risk iştahını beslediği görüldü.
Bugün gözler bankanın enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrilirken, analistler, düşük likidite ile birlikte söz konusu verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.
Dünkü verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüdü. Bu dönemde yapılan aşağı yönlü revizyona rağmen ülke ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyümesini kaydetti.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 16 Aralık ile biten haftada 205 bine yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İki ayın en düşük seviyesine yakın seyreden işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü piyasasının dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 10,5 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yıl toplamda 150 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği öngörülürken, banka projeksiyonunda ise söz konusu indirim 75 baz puandı.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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