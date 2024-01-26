Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, ABD'de ekonominin dirençli olduğuna işaret eden verilerin doları birkaç haftanın zirve seviyesine yakın tutmasıyla üst üste üçüncü haftayı da ekside kapamaya hazırlanıyor.



Altının onsu 2 bin 21 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 1972 lira, çeyrek altın 3 bin 229 liradan satılıyor.

ABD'de dünkü veriler ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ederken, Japonya'da enflasyonun hız kesmesi piyasalarda soru işaretlerini artırdı.



ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış göstererek yüzde 2'lik beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Geçen yılın son çeyreğinde Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.



ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.



Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 6 baz puan gerilemesinin ardından yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 4,10'a indi.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI