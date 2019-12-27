Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 461,93 lira, satış fiyatı ise 473,45 liradan işlem görüyor. Gram altında alış fiyatı 288,65 lira, satış fiyatı 288,74 lira seviyesinde yer alıyor.

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