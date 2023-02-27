Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Doların güçlenmesi uluslararası piyasalarda altın fiyatlarını baskılıyor.
Altının onsu yüzde 0,1 kayıpla 1808 dolar civarında hareket ediyor.
İç piyasada gram altın 1097, çeyrek altın 1842, cumhuriyet altını 7 bin 581 liradan satılıyor.
Dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yedi haftanın zirvesini gördü.
Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 105,25 seviyesine yükseldi.
Bu hafta en az altı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin açıklama yapması ve faiz artırımlarının devam etmesi olasılığı hakkında konuşması bekleniyor.
Fed vadeli işlemleri, en az üç faiz artırımı daha gerçekleştirileceğini ve faizlerin mevcut seviye yüzde 4,50-yüzde 4,75 aralığından yüzde 5,42'ye çıkarak bu seviyede zirve yapacağını, martta da 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımı yapılacağını fiyatlıyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.