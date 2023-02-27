Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Doların güçlenmesi uluslararası piyasalarda altın fiyatlarını baskılıyor.



Altının onsu yüzde 0,1 kayıpla 1808 dolar civarında hareket ediyor.



İç piyasada gram altın 1097, çeyrek altın 1842, cumhuriyet altını 7 bin 581 liradan satılıyor.



Dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yedi haftanın zirvesini gördü.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 105,25 seviyesine yükseldi.



Bu hafta en az altı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin açıklama yapması ve faiz artırımlarının devam etmesi olasılığı hakkında konuşması bekleniyor.



Fed vadeli işlemleri, en az üç faiz artırımı daha gerçekleştirileceğini ve faizlerin mevcut seviye yüzde 4,50-yüzde 4,75 aralığından yüzde 5,42'ye çıkarak bu seviyede zirve yapacağını, martta da 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımı yapılacağını fiyatlıyor.

