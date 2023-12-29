Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Aralık 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları yılın son haftasında tarihi zirvesini gördü.
1974 liraya kadar yükselen gram altın, bu sabah 1961 lira seviyesinde seyrediyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 2 bin 68 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın 3 bin 304 liradan, Cumhuriyet altını ise 13 bin 595 liradan satılıyor.
FED ETKİSİ
Analistler, Noel tatili dönüşü yatırımcıların temkinli davranışlarının devam ettiğini belirterek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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