Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan gerilimin güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebi artırmasıyla yükselirken işlemciler faizlerin gelecek seyrine dair ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 25 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı 1976 lira, çeyrek altın 3 bin 241 liradan satılıyor.
Piyasalar Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit tutmasını beklese de ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağına ilişkin ipucu almak üzere açıklamaları yakından izleyecekler.
Çoğu ekonomist ABD'de ilk faiz indiriminin haziranda gerçekleştirilmesini beklerken işlemciler martta faiz indirimi olasılığını da yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor.
ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 3 baz puan düşüşle yüzde 4,1316 seviyesine gerileyerek 18 Ocak'tan bu yana işlem gördüğü aralığın orta seviyelerine yakın seyretti.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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