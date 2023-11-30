Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Kasım 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, yedi ayın zirvesine yakın kalarak dar aralıkta seyrederken yatırımcılar ABD'de faiz indirimlerinin beklenilen erken gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip ediyorlar.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gerileyerek 2 bin 42 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altın, üst üste ikinci ayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.



İç piyasada altının gram fiyatı 1902, çeyrek altın 3 bin 115 liradan satılıyor.

"ŞAHİN" ADIMLARIN SONUNA GELİNDİ BEKLENTİSİ



ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor.



Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.



ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen tüketici harcamalarındaki ivmenin zayıfladığı görüldü.



Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e revize edildi.



Kişisel tüketim harcamalarındaki zayıflama Fed'in politika adımlarının etkili olduğuna işaret ederken, bankanın gelecek dönem adımlarına ilişkin öngörüler de değişmeye devam etti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminler mayıs ayına taşındı.



Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerinin güçlenmesinin ardından ABD 10 yıllık tahvil getirileri günü 6 baz puan azalışla yüzde 4,27'den tamamlarken, böylece 15 Eylül'den bu yana en düşük seviye test edildi.



Öte yandan, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayımlayan Fed, ülkede ekonomik faaliyetin ekim ayından bu yana yavaşladığını bildirdi.



Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki düşüş eğiliminin muhtemelen devam edeceğine ve ekonomik aktivitenin gelecek aylarda yavaşlayacağına giderek daha fazla ikna olduğunu ifade etti.



Enflasyonda yüzde 2 hedefine giden yolun inişli çıkışlı olacağını söyleyen Bostic, ancak Fed'in o noktaya ulaşacağını belirtti.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun yeterli düşüş eğilimi göstermemesi halinde politika yapıcıların faiz oranlarını artırma seçeneğini elinde tutması gerektiğini kaydetti.



Belirsizliklerin olduğu ortamda belirli bir politika yoluna bağlı kalmaya hazır olmadığını dile getiren Barkin, enflasyonun istenilenden daha inatçı olabileceğine inandığını, hala enflasyon konusunda ikna olmadığını söyledi.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI