Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın bugün kaç TL? 5 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 09:28

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

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fiyatları yükselen tahvil faizleriyle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi.

Gram altın ise küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yükselişle 780 TL’nin üzerine tırmandı.

Geçen haftaya 638 TL'den başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 TL civarında kapatmıştı. Hafta başında gerileyen gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle yeniden 786 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın 1.288 lira, Cumhuriyet altını ise 5.248 liradan satılıyor.

Ons altın, yılın son iki gününde kademeli bir şekilde yükseldikten sonra 2021'i 1.829 dolar ile 6 haftanın zirvesinde kapattı. Yeni yılın ilk işlem gününde 30 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra yatay seyreden ons altın, fiyatlamalarda yaşanan düzeltme sonrasında 1.816 dolar civarında bulunuyor.

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