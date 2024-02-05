Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verilerinin Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine gideceği yönünde beklentileri düşürmesiyle değer kaybetti.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 29 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyat 1992 lira, çeyrek altın 3 bin 276 liradan satılıyor.
MERKEZ BANKASI'NDA YENİ DÖNEM
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına hafta sonu Fatih Karahan atanırken piyasalar görev değişikliğinin ekonomi politikalarında anlamlı bir değişim getirmeyeceği görüşünde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesini koruma isteğini gerekçe göstererek görevden affını istediğini açıklamasının ardından Karahan'ı göreve getirdi.
Karahan göreve gelmesi ardından dün yaptığı açıklamada enflasyonun hedeflerle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduğunu belirtti.
FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI
Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından Fed'in yakın vadede faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler azaldı.
Piyasalar, Fed'in martta yüzde 80 olasılıkla faizleri sabit tutacağını fiyatlıyorlar. Bu oran yılın başında yüzde 33 olarak fiyatlanıyordu.
İşlemciler, bu yıl toplam faiz indirimlerinin 120 baz puanın hemen altında olacağını tahmin ediyorlar.
Barclays analistleri yayımladıkları notta, istihdama ilişkin verilerin açıklanmasından önce de Fed'in geçen hafta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının erken ve agresif faiz indirimleri yönünde az isteklilik olduğuna işaret ettiğini belirttiler.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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