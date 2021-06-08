Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın 863 liradan işlem görüyor. Gram altında ise satış fiyatı 525,8 lira seviyesinde yer alıyor.

ntv.com.tr 08.06.2021 - 09:44

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla karışık seyir izlerken gram altın ise dolar/TL ’de bu hafta yaşanan düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarının pazartesi günü yükselmesiyle hafta başına göre yatay seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın haftaya 525 TL civarında başladıkta sonra 521 TL seviyesine kadar gerilemişti. Sonrasında küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın salı günü 525,8 TL'den işlem görerek hafta başından bu yana yatay bir seyir izliyor.

Haftaya 1.890 dolar civarında başlayan ons altın, 1.882 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 1.900 doların üzerini gördü. Salı gününe aşağı yönlü bir ivmeyle başlayan ons altın, 1.897 dolar civarında işlem görüyor.

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