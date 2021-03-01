Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Altının ons fiyatı şubat ayına 1.855 dolar seviyesinde başladıktan sonra ayın son işlem gününde sert bir düşüş yaşayarak 1.720 dolara kadar geriledi.

Şubat ayında 400 TL'nin altını gören gram altın ise yükselen ABD Hazine tahvili faizi ve güçlenen dolar ile birlikte yeniden yükselişe geçerek yeni aya yükselişle başladı.

Gram altın şu dakikalarda 415 lira, çeyrek altın 679 lira cumhuriyet altını 2.709 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1,751,1 dolar seviyesinde

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

KÜRESEL ISINMANIN FOTOĞRAFI (İKİ FOTOĞRAF ARASINDA SADECE 9 YIL VAR)

