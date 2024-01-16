Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2024 çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

16 Ocak 2024 sabahında 2049 dolara alıcı bulurken, 1983 liraya el değiştiriyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3405 lira

Yarım altın 6771 lira

Tam altın 13432 lira

Cumhuriyet altını 13499 lira

Reşat altını 13531 lira

Gremse altın 33684 liradan el değiştiriyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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