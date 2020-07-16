Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 638,90 lira, satış fiyatı ise 654,87 lira seviyesinde yer alıyor. Güncel gram altın fiyatlarında ise alış fiyatı 399,21 lira, satış fiyatı 399,41 liradan işlem görüyor.

16.07.2020 - 07:43

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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